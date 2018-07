L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara le prestazioni sportive del difensore Daniele Celiento. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, il calciatore classe 1994 si lega al Catanzaro con un contratto biennale. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 65 presenze nella Viterbese (girone A della serie C) segnando complessivamente otto reti. Due campionati da assoluto protagonista per il terzino destro, tanto da essere finito nelle mire di diverse società di B, tra cui il Pescara che lo aveva acquistato. In passato, sempre in Serie C, ha vestito anche le maglie di Viareggio, Pistoiese e Siena. Celiento è già a disposizione di mister Auteri nel ritiro di Gubbio.