CATANZARO. Aveva appena rubato un’automobile e si era dato alla fuga, ma gli agenti della Squadra Volante lo hanno rintracciato e arrestato dopo un inseguimento. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì in viale Pio X. L’allarme è stato lanciato dal proprietario dell’auto che ha subito allertato il 113. Nella zona di viale De Filippis, l’auto rubata è stata intercettata ma è sfuggita all’alt della polizia. L’inseguimento ad alta velocità è durato fino in via Lucrezia della Valle, quando il ladro a bordo dell’auto ha volutamente provocato un incidente con la stessa pattuglia che lo stava inseguendo. All’arrivo di una seconda Volante, l’uomo è sceso ed ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto. Nella colluttazione due poliziotti hanno riportato contusioni multiple giudicate guaribili in cinque giorni. In manette è finito Cosimo Berlingieri, 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato anche in possesso di un coltello. Il malvivente è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della decisione del giudice.