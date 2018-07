Dopo una cavalcata sfiancante e coronata con una promozione oltremodo meritata, seppure ai calci di rigore allo spareggio, la Vibonese si appresta ad affrontare la nuova stagione nella quale militerà in serie C. Noi di RTC Sport abbiamo incontrato nei giorni scorsi il direttore sportivo rossoblu’, Simone Lo Schiavo. Il dirigente vibonese, ai microfoni di Manuel Soluri, ha illustrato obiettivi, programmi ed ambizioni della società, la quale intende ben figurare in terza serie: “Credo che stiamo costruendo una squadra valida che saprà farsi apprezzare. Chiaramente vogliamo fare bene difendendo e mantenendo la categoria, riconquistata con le unghie e con i denti. Sono arrivati ed arriveranno ancora molti giovani che apporteranno il proprio contributo. Continuiamo a rimanere vigili sul mercato pr cogliere le occasioni che si presenteranno”.

