Scontro tra auto sulla statale 107: due feriti

COSENZA. Due auto si sono scontrate sulla strada statale 107 Silana Crotonese, all’altezza di Rende, provocando il ferimento dei due conducenti. Le vetture, una Seat Leon e una Citroen C3, sono venute violentemente in contatto, per cause in corso di accertamento. La Seat si è rovesciata su un fianco, finendo fuori strada, mentre l’altra vettura ha effettuato dei testa coda prima di arrestare la sua corsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. Il traffico sta subendo forti rallentamenti.