COSENZA. Il Questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, lascia la direzione della Questura di Cosenza per assumere l’incarico di Vice Direttore della Scuola Superiore di Polizia e Direttore del Servizio Affari Generali. A succedergli, da mercoledì 1 agosto, Giovanna Petrocca, prima donna a rivestire questo incarico in provincia di Cosenza. Calabrese di nascita, laureata in Giurisprudenza, entra in polizia nel settembre del 1988 con la qualifica di Vice Commissario e fino al 1992 presta servizio presso il Reparto Volanti della Questura di Roma. Dal 1992 e fino al 1995 svolge funzioni di Vice Dirigente presso il commissariato “Porta Maggiore” di Roma. Dal 1995 al 1997 dirige di seguito due commissariati distaccati di Roma (Genzano e Albano Laziale) per poi passare a dirigere il Commissariato romano di “Sant’Ippolito”. A giugno 1998 viene trasferita alla Squadra Mobile di Roma dove presta servizio per oltre 10 anni rivestendo, negli ultimi tre, il ruolo di Vice Dirigente (primo Vice dirigente donna nella storia della squadra mobile romana). Nel 2009 viene promossa Primo Dirigente e fino a giugno 2010 dirige il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica “Lazio – Umbria – Abruzzo”. Dal 2010 e fino al 2016 viene chiamata a dirigere il Commissariato di “San Lorenzo” di Roma e successivamente, fino all’attuale promozione, primo Dirigente Superiore donna promossa direttamente nella storia della Questura di Roma, il Commissariato “Viminale”.