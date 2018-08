Bollino rosso fino a domenica con alta possibilità di superare le temperature record mai registrate in Europa. Il primo weekend di esodo agostano sarà caratterizzato da condizioni meteo estreme per la nuova ondata di caldo africano che sta già investendo tutte le regioni italiane ma anche per gli episodi di fortissimi temporali con grandinate che da oggi e per i prossimi giorni dovrebbero interessare soprattutto le regioni del centro sud nelle ore pomeridiane. Ondata di calore di livello 3, dicono i bollettini della protezione civile mentre si aggiornano le previsioni delle prossime ore. Sono 12 le città da “bollino rosso” secondo il bollettino del ministero della Salute. Ecco l’elenco: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Ieri le città da allarme rosso erano 18. Il livello 3, quello di massima allerta, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su anziani, bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Qualche temporale ha raggiunto nelle scorse ore le regioni settentrionali e nelle prossime ore altri passaggi temporaleschi porteranno a brevissimo un pò di refrigerio al Centro-Sud. Rovesci e temporali si faranno via via più frequenti su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, con fenomeni anche intensi, fino a Roma. Sono previsti altri fenomeni temporaleschi più intensi, ancora con alto rischio di grandine: oltre alle regioni tirreniche centro-meridionali, potranno essere coinvolte le due Isole maggiori. Poi le temperature dovrebbero di nuovo alzarsi di qualche grado.