Il Crotone sbanca Livorno e centra il passaggio del turno di Coppa Italia. Una bella iniezione di fiducia per gli squali in attesa dell’inizio del campionato dopo un’estate tormentata. I rossoblu’ di Giovanni Stroppa partono immediatamente bene e minacciano la porta toscana con Nalini, Faraoni, Stoian e Rohden,il Livorno fatica parecchio a contenere gli squali ma la prima frazione si chiude sul nulla di fatto.

Ma la rete è solo rimandata. Minuto 62’. Iniziativa di Firenze che sfonda a sinistra, inzuccata di Rohden che firma il vantaggio. Anche dopo la rete il Crotone gestisce le operazioni, limitando i livornesi, e sfiora la seconda rete con Benali, Nalini e due volte Simy.

Esordio per Molina. Bene l’altro nuovo arrivato, Golemic, che ha guidato la retroguardia. Indicazioni tutte positive per Giovanni Stroppa, risultato e prestazione. Il Crotone passa il turno e, il prossimo 5 Dicembre, incontrerà al Dall’Ara il Bologna di Inzaghi che ha superato il Padova per 2-0.

RTC Sport Calabria

Tabellino

LIVORNO: Mazzoni; Iapichino, Di Gennaro, Albertazzi; Parisi (77′ Soumaoro), Rocca, Luci (67′ Murilo), Valiani (77′ Morelli), Porcino; Giannetti, Kozak. A disp.: Pulidori , Zima , Bruno, Murilo, Maiorino, Frick, Gemmi, Santini. All. Lucarelli.

CROTONE: Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza; Faraoni (82′ Martella), Barberis, Benali, Rohden (74′ Molina), Firenze; Nalini, Stoian (82′ Simy). A disp.: Festa , Figliuzzi , Dussenne, Cuomo, Curado, Suljic, Zanellato, Crociata, Nanni. All. Stroppa

ARBITRO: Rocchi di Firenze

MARCATORI: 62′ Rohden (C)