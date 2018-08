CATANZARO. Cambio della guardia ai vertici dei Vigili del fuoco della Calabria. Alla Direzione regionale Calabria si insedia il nuovo dirigente generale Marco Ghimenti che prende il posto di Renato Cardia. La cerimonia di saluto ed il passaggio di consegne ufficiale tra Scardia e Ghimenti si è svolta nella sede della direzione regionale Vigili del Fuoco Calabria alla presenza dei Comandanti provinciali, delle rappresentanze del personale compreso quello della Direzione regionale. Nel suo discorso di saluto, Cardia ha ringraziato i comandanti ed il personale per “l’intensa attività svolta ed i prestigiosi risultati conseguiti nel periodo trascorso sotto la sua direzione” ed ha rivolto “sentite parole di apprezzamento per l’opera, di fondamentale importanza svolta dai vigili del fuoco con l’impegno e la professionalità che da sempre contraddistingue il Corpo nonostante l’attuale carenza di organico presente in alcuni comandi provinciali già portata all’attenzione della direzione centrale”. Salutando la Calabria con evidente commozione, Cardia è destinato a ricoprire l’incarico di Direttore regionale dei Vigili del fuoco della Puglia. Ghimenti, già dirigente del Soccorso aereo della Direzione centrale dell’emergenza e il soccorso tecnico, ha svolto al Comando di Roma incarichi da funzionario del servizio portuale ed aeroportuale alla fine degli anni ‘90 e attività di coordinamento nel Centro volo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Ciampino, anche con il brevetto da elicotterista. È stato comandante provinciale di Ascoli Piceno e direttore dell’Istituto superiore antincendio di Roma. Dal 2014 ad oggi comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma. Nominato Dirigente generale il 9 agosto scorso con incarico di Direttore regionale dei Vigili del fuoco Calabria. Nel discorso di insediamento, ha espresso la propria soddisfazione per “l’impegnativo e prestigioso incarico” che si accinge ad assumere consapevole “della delicatezza e dell’importanza del ruolo” affidatogli, garantendo “massimo impegno e determinazione”.