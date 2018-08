Scuola: il ritorno sui banchi tra il 5 e il 20 settembre

I primi a rientrare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 settembre. A Roma e in Lazio si andrà a scuola dal 17 settembre, così come in Emilia, Liguria, Toscana, Calabria, Sardegna. L’ultima sarà la Puglia dove le lezioni inizieranno il 20 settembre (ma poi con l’autonomia scolastica può essere scelta una data diversa a patto di rispettare il numero di giorni di lezione). Questo l’ elenco delle festività e dei ponti fissato per il 2019 secondo quanto stabilito dal Miur: – tutte le domeniche; – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – 1° gennaio – 6 gennaio – 21 aprile – Pasqua – 22 aprile, Lunedì dell’Angelo – 25 Aprile, Festa della Liberazione – 1° maggio, Festa del Lavoro – 2 giugno, Festa della Repubblica – Festa del Santo Patrono. Questo il giorno di ripresa e di fine delle lezioni: * Valle D’Aosta Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019 * Trento Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Bolzano Ritorno a scuola: 5 settembre 2018 Termine lezioni: 15 giugno 2019 * Veneto Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Friuli Venezia Giulia Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019 * Piemonte Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Lombardia Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Liguria Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 11 giugno 2019 * Emilia Romagna Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 7 giugno 2019 * Toscana Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 10 giugno 2019 * UMBRIA Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Lazio Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Abruzzo Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Marche Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Campania Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * MOLISE Ritorno a scuola: 13 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Basilicata Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019 * Calabria Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 * Puglia Ritorno a scuola: 20 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019 * Sicilia Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 11 giugno 2019 * Sardegna Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Termine lezioni: 8 giugno 2019.