Nella prima giornata in serie D la Palmese, che sembrava spacciata fino a venerdi pomeriggio, con lo spettro dell’esclusione dal campionato, compie il miracolo al Lopresti. Imbottita di giovani, la squadra neroverde ferma il Messina sullo zero a zero. Super poker del Roccella, 4 a 1 straripante all’ambiziosa Turris. Bene il Locri che impatta a Nocera Inferiore: molossi in vantaggio al 37′ con Simonetti, pareggio nel secondo tempo di Pannitteri. Imbattuto anche il Castrovillari a Portici: vesuviani avanti al 41′ con il calcio di rigore di Sorrentino ripresi nel secondo tempo da Ungaro. Infine la Cittanovese torna sconfitta dalla Sicilia, prevale la Sancataldese per 3 a 2.

RTC Sport