CATANZARO. La Regione Calabria ha approvato in via definitiva le prime operazioni ammesse a valere sull’avviso a sostegno delle attività dei Poli di Innovazione e della valorizzazione delle infrastrutture di ricerca territoriali. A seguito dei lavori della commissione di valutazione sono impegnati, con decreto n. 10307 del 21 settembre scorso, oltre 7 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale, a cui si aggiungono le risorse dei soggetti gestori dei Poli. I contributi finanziari sono rivolti alle due aree della S3 regionale “Scienze della Vita” e “Ambiente e rischi naturali” e rientrano nel quadro di politiche per sostenere sinergie tra il sistema produttivo regionale e il mondo della ricerca. I Poli di Innovazione sono strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. Nella pagina del bando sul portale istituzionale Calabria Europa è consultabile la graduatoria definitiva ed è disponibile l’Atto di adesione e obbligo regolante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e ogni beneficiario.