“Disabilità e sessualità” titolo e tema del corso di formazione promosso dal Centro di riabilitazione della Comunità Progetto Sud che si svolgerà il 6 e 7 ottobre prossimi a Lamezia Terme. Alla formazione sono invitati a partecipare, con rilascio di attestato e crediti ECM e CF categorie inerenti la professione medica e gli assistenti sociali. L´ iniziativa si propone di dare conoscenze e competenze pratiche in tema di gestione della sessualità in presenza di persone con disabilità, con particolare attenzione al mondo femminile e alla disabilità psichica. Relatori esperti in tema di diritti alla persona presenzieranno le sessioni del convegno formativo e le tematiche affrontate negli interventi di ciascuno saranno poi oggetto di confronto con la platea. Per l´intera giornata di sabato la sede del corso sarà nell´aula formativa di Via del Progresso (Oasi Bartolomea) ed è riservato esclusivamente alle figure professionali menzionate con diritto ai crediti formativi. La sessione della domenica mattina sarà aperta al pubblico e si svolgerà a Sala Sintonia di Via Reillo 5. Parteciperà alla tavola rotonda della domenica NUNZIA COPPEDÈ Si occupa da sempre di diritti umani e civili e questo impegno l´ha portata a conoscere la legislazione che riguarda la disabilità nella sanità, nel sociale, nell’istruzione, nel lavoro, È divenuta un’esperta in disabilità e ha contribuito alla stesura di progetti, di leggi regionali e ad alcune pubblicazioni.