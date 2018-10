Regione, Nava: “Presto in aula la legge sulla doppia preferenza”

REGGIO CALABRIA. “Dopo anni di discussione e perplessità, la proposta di legge sulla doppia preferenza è stata portata in Consiglio per essere discussa. In Aula, venerdì 28, si è deciso di rinviare la discussione ed approvazione ad altra data che verrà stabilita dalla prossima riunione dei capigruppo, anche per favorire la presenza del presidente Oliverio che sappiamo interessato e convinto della necessità della sua approvazione”.Lo sottolinea la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava. “Io come donna ed in qualità di Presidente della CRPO Calabria – prosegue – vigilerò e chiederò che venga licenziata entro breve tempo e con ogni riferimento normativo efficace. Rimango fiduciosa – conclude Cinzia Nava – che, data la già dichiarata disponibilità alla sua approvazione da parte del governatore Oliviero, così come del presidente del Consiglio, Irto, oltre che dei consiglieri regionali che si sono espressi anche pubblicamente, la Calabria raggiungerà l’obiettivo”.