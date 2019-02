Verso Lentini. Verso la sfida valevole per la 26esima giornata di campionato contro la Sicula Leonzio. La seconda trasferta in sette giorni. La terza partita in una settimana. Un tour de force che non ha premiato la squadra di Nevio Orlandi, almeno nei risultati: “È vero – analizza il tecnico rossoblu – questi sono i numeri. Adesso abbiamo questo ulteriore banco di prova su un campo “tosto” però – continua – noi non saremo da meno e affronteremo questa gara con la solita serenità che ci contraddistingue”. Non proprio la sfida ideale alla luce delle diverse assenza a cui l’allenatore dovrà sopperire in terra sicula: “ Abbiamo due assenti sicuri più un altro paio di situazioni da valutare tra quei giocatori che hanno giocato sempre ed oggi sono un po’ in debito d’ossigeno. Quindi – sottolinea – anche in funzione di questo nella rifinitura di domani volteremo quello che potrebbe essere l’undici iniziale”. Giocatori chiamati a portare via da Lentini un risultato importante contro una squadra che sembra aver trovato la quadra giusta in queste ultime settimane. “La Sicula è una buona squadra – spiega Orlandi – già all’andata ci mise in difficoltà. Dotata di un ottimo centrocampo e un buon potenziale offensivo. Una squadra – continua – che spinge molto sugli esterni soprattutto a sinistra con Squillace che in fase propositiva ci darà diverse noie ma che al tempo stesso ci permetterà di sfruttare quelle situazioni offerte proprio da questo sbilanciamento che possono avere in avanti”.