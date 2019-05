di RTC Sport

Catanzaro fuori dai playoff, ancora una volta. Nonostante l’ottimismo e la fiducia mostrata alla vigilia dell’accoppiamento con la Feralpi Salo’ dal patron calabrese Noto e dal tecnico Auteri per il passaggio del turno, il Catanzaro è fuori dalla lotta per la serie B. Il tutto al termine della doppia sfida con i lombardi partiti nettamente sfavoriti rispetto alle aquile calabresi. Si gioca davanti a 10mila spettatori che hanno colorato il Ceravolo tentando di spingere gli uomini di Auteri per ribaltare il risultato dell’andata, 1 a 0 Feralpi con rete di Pasquale Maiorino. Da Salo’ sono arrivati in poco meno di 50 a sostenere i Leoni del Garda. Il Catanzaro studia l’avversario e prova a velocizzare ma manca il guizzo. La Feralpi è cinica al 34′ con Simone Pesce che inventa un gran gol, 0 a 1. Finisce così all’intervallo. Nella ripresa il Catanzaro sa che deve accelerare per ribaltare le sorti dell’incontro. Lo capsice soprattutto Carlo De Risio che al 52′ lascia partire una sassata terrificante che si infila all’angolino, è il pareggio. Ora serve un’altra rete ai calabresi. Minuto 69: Maita scodella lucidamente una palla stupenda in area che Manuel Fischnaller capitalizza in rete con uno stacco di testa che brucia difesa e De Lucia. Il Catanzaro ora è avanti e si qualificherebbe al secondo turno. Ma non è finita. La Feralpi guadagna un corner contestato. Dallo spiovente dalla bandierina sbuca il difensore Legati colpevolmente lasciato solo e fa 2 a 2. Ceravolo gelato, esultano solo i leoni del Garda. Catanzaro ancora una volta fuori dai playoff, tra la delusione dei diecimila la società del patron Noto e del tecnico Auteri dovrà riprovarci nella prossima stagione.

