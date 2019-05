Quella di qualche giorno fa è stata l’ultima lezione di Franco Cimino, professore di Filosofia e Scienze Umane al Liceo Fermi di Catanzaro quartiere Lido, prima di concludere la sua carriera da docente. Una mattinata dedicata ai suoi ragazzi ma sono arrivati in tanti ad ascoltarlo, tra essi anche l’arcivescovo di Catanzaro Vincenzo Bartolone e l’arcivescovo emerito Antonio Cantisani.

Il suo è stato un messaggio di speranza rivolto ai giovani: «Sognate alto e se qualcuno vi dice che perdete tempo non credetegli. Il sogno è la tavola d’argento su cui si scrive l’utopia. La felicità esiste, cercatela, voi non arrendetevi!».

Cimino ha parlato anche del ruolo fondamentale della scuola: «La scuola deve insegnare l’amore che è una forza che libera le persone da egoismo, vanità e dalle prigioni umane, come ignoranza, cattiveria ed inganno”.

