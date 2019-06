Reggina, Mimmo Toscano si presenta: “Tornare a Reggio era il mio sogno, l’ho coronato. Ora servono unità e lavoro” (servizio RTC)

di RTC Sport

Dopo un lungo flirt Mimmo Toscano è finalmente sbarcato nella sua Reggio Calabria per sposare il progetto Reggina. Dopo molte esperienze sulle panchine del centronord l’allenatore reggino scelto da Gallo e Taibi per guidare la squadra amaranto nella stagione 2019/20 è stato presentato alla stampa nella sala conferenze del Granillo. In attesa di conoscere la composizione del girone C, la Reggina si prepara ad un mercato d’alto profilo, per affrontare una stagione che si preannuncia ambiziosa. Il primo a parlare è stato il presidente-patron Gallo: “Sono contento d’essere qui a presentare il nostro nuovo tecnico Mimmo Toscano, tecnico che abbiamo inseguito per molto tempo, non volevo fare errori dunque ci abbiamo pensato bene sopra, scegliendo lui, la scelta migliore che potevamo fare”. Poi parola al tecnico Mimmo Toscano che ha raccontato e descritto le tante emozioni provate in queste settimane: “Cos’è per me la Reggina? E’ la mia infanzia, la mia crescita calcistica, mi passa davanti il film della mia vita pensando a questi colori, sono più che felice, è inspiegabile. Quando ho parlato col presidente ho vissuto notti insonni, sono orgoglioso ma so che è una grande responsabilità. Il presidente ha grande entusiasmo e motivazione, trasmette tutto ciò a chiunque gli parli“. Un passaggio, poi, sulla conclusione della trattativa che lo ha portato a Reggio Calabria: “Grazie alla società per avermi aspettato, la lunghezza della trattativa è stata dettata dalla mia situazione non semplice alla Feralpi. Tornare a Reggio era il mio sogno e l’ho coronato, questa è la mia città. Sarà un percorso duro, con diverse squadre che partono davanti a noi. Dobbiamo scalare posizioni, serve allenatore, squadra ma anche una strutturazione societaria e commettere meno errori delle altre. Ci auguriamo di essere protagonisti, con il lavoro e la compattezza. Toscano, stuzzicato dai giornalisti, ha parlato ovviamente anche di mercato: “Con la società stiamo cercando di capire chi fa al caso nostro, guardando prima all’uomo che al calciatore, è un campionato particolare. Partiamo da un’ottima base, ma il pubblico sarà il nostro acquisto più importante, dal quale non possiamo prescindere: mi ha entusiasmato! Alla base della nostra stagione deve esserci l’attaccamento alla maglia e l’unità d’intenti. Per quanto riguarda i moduli ne ho attuato diversi, non sono legato in particolare a nessuno, pertanto dipenderà dal materiale umano che porteremo a Reggio”. Insomma, le motivazioni non mancano a questa nuova Reggina targata Mimmo Toscano.

