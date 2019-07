Abramo: “Orgoglioso per Lambert a Magna Grecia festival”

CATANZARO. “Anche quest’anno è stato un motivo di grande orgoglio poter premiare una star internazionale del cinema che per la prima volta ha scoperto la Calabria e Catanzaro”. Così, in un post su Facebook, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, con riferimento alla presenza dell’attore Christopher Lambert alla 16esima edizione del Magna Grecia Film Festival, in corso nel capoluogo calabrese. “Sul palco del Mgff – aggiunge Abramo – Christopher Lambert è stato accolto da un’ondata di calore ed entusiasmo tanto da fargli esclamare che questa non rimarrà la sua unica volta nella nostra città. Sono davvero entusiasta, edizione dopo edizione, di vedere questa manifestazione crescere e migliorarsi sempre di più, insieme al grande pubblico che per nove serate affolla l’area Porto. Raccontare una Calabria diversa si può, anzi è necessario”.

