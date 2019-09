Conferenza stampa del nuovo arrivato in casa Us Catanzaro, Andrea Bianchimano, che torna in prestito dal Perugia come lo scorso anno. “Torno per continuare il percorso avviato lo scorso anno. La società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato e siamo fortemente competitivi. Sapevo che il mister mi voleva fortemente” ha affermato il bomber brianzolo al microfono di RTC Sport. .

