La Lega “guiderà in Calabria la sua prima riscossa che la porterà alla conquista del governo regionale insieme ai partner del centro-destra, con i quali sono convinto costruiremo una coalizione forte”. E’ quanto dichiara il deputato Domenico Furgiuele, che aggiunge: “Diremo anche questo, a Pontida, a Matteo Salvini. Infatti vi andremo in tanti e per il quinto anno consecutivo. Sono tra i fondatori della Lega in Calabria – prosegue – e sento particolarmente insieme a tantissimi amici questo evento, che non è come qualcuno potrebbe erroneamente pensare una manifestazione folkloristica, ma una vera e propria sessione di confronto tra tutte le istanze territoriali della nostra penisola, che esalta il carattere nazionale della Lega. Se ne facciano una ragione – conclude – attori e comparse del palazzo, continueremo a essere i protagonisti della vita politica italiana”.

redazione@giornaledicalabria.it