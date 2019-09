Gli operatori delle associazioni che lavorano come supporto al 118 hanno manifestato, questa mattina, davanti alla sede dell’Azienda sanitaria cosentina, Lamentano il mancato pagamento delle retribuzioni relative a diversi mesi. Il nuovo direttore generale facente funzioni dell’Asp, Erminia Pellegrini, ha ricevuto una delegazione dei manifestanti, accompagnati dal consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, ed ha assicurato che entro il 20 settembre saranno garantiti i rimborsi di giugno e luglio. Convocato poi un tavolo, per il prossimo 23 settembre, con i rappresentanti legali delle varie associazioni per avviare un percorso che porti all’impostazione di una nuova convenzione. Infatti il 31 dicembre scadrà l’attuale convenzione con l’Asp e, anche a seguito della nuova legge del terzo settore, non si potrà procedere a proroghe o ad ulteriori rinnovi e si dovrà invece procedere alle assunzioni degli operatori, che però le strutture private difficilmente potranno gestire.

redazione@giornaledicalabria.it