Giochi con vincite in denaro senza autorizzazioni, sequestro a Lamezia

Giochi con vincita di denaro senza alcuna autorizzazione. La scoperta è stata fatta dal personale del Commissariato di polizia di Lamezia Terme in un circolo privato di Sambiase. Secondo quanto accertato dalla polizia, il titolare utilizzava delle apparecchiature telematiche che consentivano qualunque forma di gioco con vincita di denaro. Dagli accertamenti è emerso che il titolare del circolo non era in possesso della relativa autorizzazione, per cui sono stati sequestrati i personal computer utilizzati e le relative stampanti, mentre a carico del presidente del circolo è stata comminata la sanzione amministrativa di 20.000 euro.

