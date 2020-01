Regionali, il centrodestra “sbanca”

Un autentico trionfo per Jole Santelli, candidata del centrodestra, che diventa così la prima donna Presidente della Regione Calabria e di una regione del Sud. Che vincesse la coalizione formata da Berlusconi, Salvini e Meloni era chiaro ai più da tempo; ma che potesse farlo con una forbice così ampia pochi lo prevedevano. Venticinque punti dividono la Santelli da Pippo Callipo, il candidato governatore del centrosinistra; sul dato ha certamente inciso il numero delle liste a supporto (sei per la Santelli e tre per Callipo) ma molto ha pesato pure la diaspora che ha dilaniato il centrosinistra con la lunga battaglia tra Oliverio e i vertici del Pd conclusasi alla fine con una “pace” di facciata tra contendenti ormai destinati comunque alla sconfitta. Il faccione simpatico e la storia personale di Pippo Callipo hanno consentito al Pd di restare formalmente il primo partito e impedito un tracollo del centrosinistra che sarebbe stato ancor più clamoroso se l’imprenditore del tonno non si fosse tuffato nella battaglia. La Lega ottiene un buon risultato ma non sfonda come forse sperava; Forza Italia e la galassia di liste della stessa area ottengono un grande risultato, così come l’Udc. Nuovo flop per i Cinquestelle che anche stavolta restano fuori dal Consiglio regionale. Dignitosissimo risultato per Tansi che però resta fuori anche lui da Palazzo Campanella. Così come accade a Pino Gentile che stavolta fa flop dopo che per 49 anni era stato sempre eletto in tutte le consultazioni cui aveva partecipato. In Consiglio entrano parecchi volti nuovi ma molte sono anche le conferme. Diciannove seggi vanno alla maggioranza di centrodestra; dieci alla minoranza di centrosinistra. Il trentesimo scranno è quello della Presidente Santelli.

