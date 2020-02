Disservizi annunciati per mercoledì 5 febbraio nell’erogazione dell’acqua a Catanzaro e Reggio Calabria. Nel capoluogo di regione, dalle ore 22 e fino alle ore 7 di giovedì 6, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nella zona nord di Santa Maria, nei viali Cassiodoro ed Emilia, in via Guglia e in località Runci. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti del Comune, specificando che l’interruzione, programmata nella notte per ridurre al minimo i disagi alle utenze, “sarà causata dalla necessità di effettuare lavori di completamento, e contestuali verifiche, nell’ambito dell’intervento di ingegnerizzazione della rete idrica in corso d’esecuzione all’altezza delle vie Romagna e Fiume Busento e nel quartiere Santa Maria”. Nella città dello Stretto, come rende noto sempre il Comune, “a causa di un intervento per la messa in funzione di un nuovo tratto di condotta comunale, verrà sospesa l’erogazione idrica su tutto il territorio di Pellaro centro e Bocale. La riattivazione del servizio – si fa sapere – è prevista nel primo pomeriggio dello stesso giorno”.

