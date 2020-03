Prima la musica dai balconi, oggi gli applausi. Sono state tantissime le iniziative spontanee promesse in Calabria per i vari flash mob contro il Coronavirus. In poche ore i cittadini calabresi hanno promosso vari momenti di condivisione “a distanza”. Ieri sera la “prima uscita” sui balconi per suonare e cantare a squarciagola. Dall’Inno di Mameli alle canzoni del calabrese Rino Gaetano, ma la fantasia non è mancata a quanti si sono impegnati con strumenti musicali o installando veri e propri impianti stereo. Stamani il bis: alcuni hanno scelto di rimanere sul tema musicale con esibizioni di vario tipo, altri hanno preferito applaudire il coraggio e la dedizione di quanti sono impegnati nella lotta al Covid-19, a partire dal personale medico.