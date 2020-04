Oggi Speciale TV su RTC, la Televisione della Calabria “Un Cammino tra Arte e Fede. I nuovi diademi realizzati dall’orafo calabrese Michele Affidato per la Madonna di Czestochova e lo storico Gemellaggio tra i santuari di Capocolonna e Czestocowa”.

In onda in tutta la Calabria e nel mondo su RTC Telecalabria e su www.calabriachannel.it venerdì 10 aprile alle ore 14,15 e sabato 11 aprile alle ore 15,15