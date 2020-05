“Sono d’accordo” con l’apertura delle attività in regioni come la Calabria “perché l’Italia ha dati diversi. Se in Calabria il contagio è sostanzialmente bloccato, con prudenza e intelligenza due persone a due metri di distanza con la mascherina possono bere un caffè al bar: non vedo il problema”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Così si tutelano le attività e si evita il rischio che un barista “fallisca o chieda alla malavita, che può essere più veloce dello Stato, i soldi”.