Supermarket della droga in un garage a Corigliano Rossano

Un “supermarket” della droga ricavato in un garage. E’ quello che veniva gestito a Corigliano Rossano da un quarantunenne, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. Il personale del locale Commissariato ha bloccato l’uomo ad un posto di controllo e lo ha trovato in possesso di 5.600 euro in contanti, somma di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Gli agenti hanno poi esteso le perquisizioni alla casa del quarantunenne e ad altri locali di pertinenza, scoprendo così che un garage veniva utilizzato per l’attività di spaccio della droga. All’interno sono stati trovati cinquanta grammi di cocaina, 200 grammi tra hascisc e marijuana, due bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle dosi. La perquisizione ha portato anche al ritrovamento di una pistola calibro 9 con matricola cancellata che sarà sottoposta a controllo per accertare che sia stata utilizzata di recente. L’arrestato é stato portato nel carcere di Castrovillari.

redazione@giornaledicalabria.it