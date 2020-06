Una colonnina per dispenser di gel igienizzanti e parafiati da banco per evitare la diffusione del coronavirus, entrambi con alcuni elementi realizzati con plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Sono le soluzioni realizzate da PlastiLab – Green Innovation, la startup calabrese che dà una seconda vita alla plastica. Sia i sostegni dei parafiati che le piantane per i dispenser sono realizzati interamente con plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata, che viene valorizzata e poi utilizzata per la produzione di manufatti per l’arredo urbano ai giochi per bimbi, dai galleggianti per la nautica agli accessori per il food.

redazione@giornaledicalabria.it