CATANZARO/ “Il sistema di videosorveglianza che ho fatto installare questo pomeriggio a servizio dei locali del Centro calabrese di solidarietà, in via Fontana Vecchia, si è rivelato subito efficace”. Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, sottolineando come “le telecamere abbiano ripreso l’ingresso nella struttura di sei giovani, che sono entrati forzando una finestra. È stata immediatamente avvisata la Polizia, la quale, grazie alla tempestività di due volanti, ha rintracciato e fermato in piazza Matteotti, pochi minuti dopo, i presunti autori dell’effrazione, tutti minorenni”.

