REGGIO CALABRIA/ “La nostra è una bellissima terra, con una storia millenaria, fatta di

uomini e donne laboriosi che in moltissimi posti del mondo mietono

successi per la loro grandi capacità in tutti i settori delle attività

sociali, culturali e professionali.

E’ questo il vero volto della Calabria! Proprio per questo la nostra

Associazione, domenica prossima, intende inviare dalla stazione di

S.Caterina, luogo trasformato in galleria d’arte per eccellenza, in cui

annualmente si svolgono tantissime attività culturali, un segnale di

appartenenza e operatività attraverso lavaggio e sanificazione al

profumo di Bergamotto di Reggio Calabria: intendiamo dedicare questa

giornata alla nostra terra che profuma di storia, cultura , meravigliose

tradizioni e Bergamotto di Reggio Calabria”.

