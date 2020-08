Us Catanzaro, definito il nuovo organigramma del settore giovanile

Per la quarta stagione consecutiva saranno Frank Mario Santacroce e Carmelo Moro i responsabili del settore giovanile dell’US Catanzaro. Il presidente Noto, in accordo con il direttore generale Foresti, ha voluto dare continuità al lavoro svolto in questi anni, nei quali il settore giovanile è stato protagonista regalando grandi soddisfazioni. La creazione dell’Academy che ha consentito di consolidare i rapporti con il territorio attraverso le società dilettantistiche con circa 30 società affiliate sparse per l’intera Calabria; l’organizzazione del progetto “Il Catanzaro sale in cattedra”, che ha visto protagonisti oltre 10 mila studenti ospitati allo stadio “Ceravolo” per assistere alle gare ufficiali della prima squadra; eventi organizzati per il sociale, sull’integrazione e sul’importanza dello sport per giovani sono soltanto alcune delle attività portate avanti.

“Motivo di grande orgoglio – affermano i due dirigenti – è aver valorizzato dei giovani con il loro approdo in società di categoria superiore come Cannistrà alla Spal, Imperiale all’Empoli, Furina attualmente in prestito alla Fiorentina , Caliò e Viotti al Pescara, ultimi dei nostri “baby” ad aver spiccato il volo. Il nostro obbiettivo condiviso con la società – spiegano ancora Santacroce e Moro – è quello di dare continuità al lavoro svolto, cercando di migliorare la struttura organizzativa e tecnica del nostro vivaio. Ci affideremo a dei collaboratori di alto profilo tecnico ed umano che hanno dimostrato spirito di appartenenza ai colori giallorossi oltre alla qualità del lavoro proposto sulla formazione.

In virtù di questo – proseguono – dopo la grande stagione disputata dai ragazzi della nostra formazione Berretti guidata da mister Giampà che ha sfiorato la vittoria del campionato interrotto dal covid 19, la società ha deciso di puntare su mister Giulio Spader, mentre l’ Under 17 pro è stata affidata all’esperto mister Rosario Salerno. L’Under 15 pro sarà guidata dal mister Giuseppe Teti mentre mister Roberto Camerino allenerà gli Under 14.

L’organizzazione del settore giovanile, in quanto complessa, si è strutturata con un tecnico responsabile dell’area “Portieri” che sarà mister Francesco Parrotta, coadiuvato da una squadra di tecnici specifici per tale ruolo. Per quanto riguarda l’area “Scouting”, il responsabile sarà Gianluca Caracciolo, viste le sue competenze specifiche e i rapporti con il territorio. L ‘attività di base sarà sempre considerata un contenitore importante per noi – spiegano i due responsabili – si tratta infatti del primo ingresso nel Catanzaro calcio. Il responsabile sarà il mister Salvatore Ferreri che avrà il compito, insieme con il suo gruppo di lavoro, di formare i ragazzi e inserirli nel settore giovanile.

L’ obbiettivo resta sempre quello di creare rapporti con le società del territorio affinché ci possano essere dei percorsi formativi paralleli per i giovani del comprensorio. Un ringraziamento – affermano i due dirigenti Santacroce e Moro – va all’amico Franco Modestia che porterà all’ASD Sersale 1975 tanta passione ed esperienza con il ruolo di responsabile settore giovanile. L ‘obbiettivo principale per questa nuova stagione – concludono – sarà quello di disputare dei campionati di vertice adottando una metodologia condivisa, dove al centro dell’attività ci sarà il benessere psicofisico del giovane calciatore, nella speranza di poter vedere esordire un nostro “aquilotto” in prima squadra”.

Ecco, in sintesi, il nuovo staff tecnico del settore giovanile

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Frank Mario Santacroce

RESPONSABILE TECNICO SETTORE GIOVANILE

Carmelo Moro

RESPONSABILE SCOUTING

Gianluca Caracciolo

RESPONSABILE AREA PORTIERI

Francesco Parrotta

RESPONSABILE ATTIVITA’ DI BASE

Salvatore Ferreri

BERRETTI

Allenatore: Giulio Spader

UNDER 17 PRO

Allenatore: Rosario Salerno

UNDER 15 PRO

Allenatore: Giuseppe Teti

UNDER 14

Allenatore: Roberto Camerino

ESORDIENTI 2008

Allenatore: Talarico Angelo

ESORDIENTI 2009

Allenatore: Mario Pezzano

PULCINI 2020

Allenatore: Salvatore Mirarchi

PULCINI 2011

Allenatore: Francesco Morello

SQUADRA FEMMINILE UNDER 15 PRO

Allenatore: Franca Canepa