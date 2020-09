CERISANO(CS)/ Sono in tutto ventitre i musicisti che si sono esibiti a Cerisano nello storico Palazzo Sersale, sabato 5 settembre, nell’ambito del progetto musicale e culturale della “MOI Modern International Orchestra”.

In poche settimane di formazione l’orchestra ha espresso una grande energia, valorizzata dalla presenza di un magistrale Eric Daniel, sassofonista di fama mondiale. In “Movie Rhapsody” ha presentato una selezione di colonne sonore – riarrangiate dal M° Vincenzo Palermo – che hanno fatto la storia del cinema internazionale. Gli orchestrali sono stati magistralmente diretti dal M° Vincenzo Palermo, docente al Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza, mentre a dirigere il coro è stata la Ma Alexandra Rudakova.

Gli spettatori sono stati deliziati dalle note di brani quali: Valzer e Contraddanza, dal Gattopardo di Nino Rota; Fascination, da Arianna di F.D. Marchetti, Deborah’s Theme, da C’era una volta in America di Morricone, Good Morning Mr. Lowrence di SaKamoto, solo per citarne alcuni. Di grande impatto sonoro – uditivo l’intervento musicale di Eric Daniel, che ha letteralmente incantato gli spettatori presenti all’evento, con il suo sassofono, dal suono intenso, sensuale e pulito, ha creato un’ottima fusione con i giovani musicisti.

Il progetto artistico è promosso dall’associazione culturale Scenari Globali e co-progettato con Piano B. L’intervento ha previsto la formazione di una nuova orchestra a cui hanno contribuito anche Rosa Martirano, Sasà Calabrese, Roberto Musolino, Massimo Belmonte, Mario Greco, Raffaelle Borrelli e Francesco Perri quali musicisti e insegnanti di questo nuovo percorso musicale.

MOI – Modern International Orchestra è un progetto riconosciuto e cofinanziato dalla Regione Calabria sull’avviso cultura PAC Calabria 2014/2020 e patrocinato dal Comune di Cerisano la cui sensibilità amministrativa ha permesso, ancora una volta, di accogliere all’interno di uno scenario unico, come quello di Palazzo Sersale, un progetto artistico innovativo, confermando il borgo come incubatore di creatività – come hanno sottolineato nel corso della serata Anna Infante e Francesco Madrigrano i quali hanno anche sottolineato l’importanza di una progettualità costruita in rete tra operatori dello spettacolo e dell’accoglienza turistica.