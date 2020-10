L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Daniele Altobelli. Classe 1993, Altobelli arriva dalla Salernitana ma ha giocato l’ultima stagione con la Feralpisalò, nel girone A della Serie C, collezionando 21 presenze e un gol. Ha cominciato la sua carriera con il Frosinone, raggiungendo nel torneo 2014/2015 la serie B, campionato nel quale è rimasto stabilmente tra il 2015 e il 2018 inizialmente con l’Ascoli e poi, per due anni, con la Pro Vercelli. Prima di approdare a Salò, aveva vestito la maglia della Ternana. L’ex granata – che si lega ai giallorossi per due anni – è già a disposizione di mister Calabro che lo ha convocato per la gara con il Trapani, qualora si dovesse giocare.