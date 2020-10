Nella giornata del 21 ottobre i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città traevano in arresto un giovane classe 1993, già noto alle FF.PP. I militari, che da tempo tenevano sotto controllo l’uomo, avevano notato infatti un insolito viavai di tossicodipendenti non tanto verso l’abitazione del giovane, quanto verso il negozio di materiali per edilizia dallo stesso gestito.

Si decideva pertanto di procedere ad un controllo più approfondito e, nell’effettuare una perquisizione locale, i carabinieri lo trovavano in possesso di circa 343 gr di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, suddivisi già in involucri da 10 grammi l’uno. Le operazioni permettevano di rinvenire anche due bilancini di precisione e la somma in contanti pari a 1590 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti. L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.