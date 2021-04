Nel lunedì di Pasquetta si è giocato in serie B. Il Cosenza, dopo la bella e preziosa vittoria sull’Ascoli, non si ripete e scivola in casa. Al Marulla passa la Cremonese, rete lombarda di Strizzolo al 41′. Imbattuta invece la Reggina di Baroni a Cittadella, al Tombolato termina 1 a 1. Segnano prima i veneti con Beretta al 46′. Pari amaranto di Bianchi al 59′. Ottimo risultato per la squadra calabrese.