Ammontano a 241 milioni di euro le risorse del Piano presentato dalla Regione a sostegno di istruzione, formazione, università e cultura. Un piano che ‘nasce dal basso’ rispecchiando i bisogni delle categorie interessate con le quali mi sono sempre confrontata. Un lavoro sinergico che ha coinvolto i dipartimenti istruzione e programmazione unitaria e che ha permesso di programmare 250 milioni di euro, nell’ambito del Pr 23/27, del Poc, dell’FSC.

La dotazione complessiva programmata per i settori istruzione e formazione è di 172 milioni di euro suddivisi in diversi interventi progettuali. Per quanto riguarda il Piano regionale cultura a valere sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e sul Programma operativo complementare (Poc) Regione Calabria 2021-2027 il totale delle risorse è di euro 69 milioni suddivisi per il sostegno di teatri, biblioteche, parchi letterari, mostre e attività ed eventi culturali.