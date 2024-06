Calcio playoff Eccellenza: beffa atroce per la Vigor Lamezia raggiunta al 98′, in finale va il Bisceglie

di RTC Sport

Beffa atroce per la Vigor Lamezia raggiunta a Bisceglie al 98′ nell’ultima azione della semifinale playoff di ritorno. I biancoverdi di mister Fanello, costretti a vincere in terra pugliese dopo il 3 a 3 della gara d’andata al D’Ippolito, fanno tutto benissimo ma arrivano a un centimetro dal traguardo. Il Bisceglie acciuffa il pari all’ultimo respiro e, considerando l’egual numero di reti realizzate nella doppia sfida, guadagna la finale in virtu’ delle 3 reti segnate in trasferta. Una condanna beffarda per la Vigor, seguita in Puglia da tantissimi tifosi che hanno colorato di biancoverde il settore ospiti del “Gustavo Ventura”.

La Vigor aveva sbloccato la gara con Bernardi al 53′. Poi due occasioni enormi per i biancoverdi per arrotondare il punteggio e mettere alle corde il Bisceglie che invece viene graziato e rimane in partita. E così in pieno recupero è arrivata la zampata di Lucero che ha acciuffato il pari e ha regalato la finale ai pugliesi che se la vedranno sempre con sfide di andata e ritorno il Costa d’Amalfi che a sua volta ha eliminato i lucani del Calcio San Cataldo. Ci vince la finale accede in Serie D. Per la Vigor Lamezia invece solo flebili speranze di ripescaggio ma rimane la grandissima prestazione per coraggio, ardore e generosità. Peccato solo per la distrazione finale all’ultimo respiro che condanna una Vigor bella e coriacea, salutata con forti applausi dai suoi tanti tifosi giunti a Bisceglie.