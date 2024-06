Salvini sottolinea l’importante risultato ottenuto dalla Lega in Calabria. La soddisfazione di Saccomanno

“La scelta nazionale è la scelta del futuro per quello che ci riguarda”: così il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio a Milano, dopo aver sottolineato il risultato del Carroccio in Friuli Venezia Giulia e in Calabria. Secondo il leader della Lega, inoltre, “il governo esce rafforzato” dalle elezioni europee. Il vicepremier lo ha sottolineato commentando il voto assicurando che “non cambiano gli equilibri di governo”. “Quello che spero possa cambiare è la politica europea. Spero nel centrodestra anche in Europa. A questo lavoro e mercoledì sarò a Bruxelles” ha aggiunto. Soddisfatto del risultato ottenuto in Calabria dalla Lega il Commissario regionale del partito, Giacomo Francesco Saccomanno, “Alle Europee la Lega in Calabria supera il 9%! Risultato storico, tenendo presente che nella Circoscrizione meridionale il partito si è posizionato al 6.85%. Grande lavoro di squadra e merito a tutti coloro che si sono impegnati fortemente ed hanno consentito il raggiungimento di questo risultato straordinario. Un ringraziamento -prosegue Saccomanno- ai candidati Filippo Mancuso, Simona Loizzo e Santo Gagliardi, ed a tutto il partito, dai consiglieri regionali, all’assessore ed a tutti gli amministratori e militanti-simpatizzanti, che si sono mobilitati in tutto il territorio, dimostrando che la Lega c’è ed è radicata nelle comunità. Grazie, anche, a Matteo Salvini che ha tanto lavorato per il Sud e per la Calabria”.