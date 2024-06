Report di Bankitalia: “Gli occupati in Calabria ancora in aumento (+1,9%)”

Nel 2023 il numero degli occupati in Calabria secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat è cresciuto dell’1,9 per cento. Lo rileva il rapporto annuale di Bankitalia Calabria. Sebbene più contenuto rispetto a quello registrato per l’Italia e il Mezzogiorno (rispettivamente 2,1 e 3,1 per cento) – annota il report – tale ulteriore aumento ha consentito di riportare i livelli occupazionali a quelli del 2019. Il tasso di occupazione è salito al 44,6 per cento, un valore superiore a quello pre-pandemico anche per effetto del calo della popolazione in età lavorativa. Il divario dal dato italiano resta comunque particolarmente ampio e stabile a quasi 17 punti percentuali. L’aumento degli occupati è stato alimentato unicamente dai servizi; l’occupazione nelle costruzioni è lievemente diminuita dopo un biennio di forte espansione, mentre si è ulteriormente intensificata la riduzione nell’agricoltura. Nel complesso, la crescita ha riguardato sia la componente autonoma che quella alle dipendenze ed entrambi i generi, ma per gli uomini e gli autonomi l’occupazione non ha ancora recuperato i livelli del 2019. Nel 2023 le condizioni del mercato del lavoro calabrese hanno mostrato segnali di miglioramento in termini di partecipazione. Dopo un triennio di diminuzione, le forze lavoro in Calabria sono aumentate del 3,5 per cento, portando il tasso di attività delle persone tra i 15 e i 64 anni al 53,3 per cento (era 51,1 nel 2022); continua comunque a persistere un divario significativo dalla media nazionale, pari a 13,4 punti percentuali. Nonostante tale miglioramento, le forze lavoro rimangono ancora ben al di sotto dei livelli precedenti l’emergenza sanitaria, mentre il tasso di attività è tornato pari a quello del 2019 anche per effetto del calo della popolazione in età da lavoro. Con la ripresa dei livelli di partecipazione è significativamente aumentato il numero delle persone in cerca di lavoro (13,0 per cento in più rispetto al 2022); il tasso di disoccupazione è quindi salito al 15,9 per cento (era 14,6 per cento nel 2022 e 21,0 nel 2019). In particolare, l’incremento di quanti cercano un lavoro è stato alimentato soprattutto da individui senza esperienza di lavoro e da donne ex-occupate.