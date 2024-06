Bando della CCIAA di Catanzaro-Crotone-Vibo per gli eventi culturali

Implementare i flussi turistici sul territorio, sostenendo la promozione e la diffusione di eventi che ne evidenzino l’attrattività. É questo l’obiettivo del bando della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per la concessione di contributi a fondo perduto “a sostegno di azioni promo-pubblicitarie destinate ad amplificare la visibilità e la capacità attrattiva turistica, a livello regionale, nazionale e internazionale, di eventi culturali, artistici, musicali e ricreativi da realizzare nel corso di quest’anno”. Lo stanziamento complessivo è di 50 mila euro, per un contributo unitario massimo di 15 mila euro e comunque non oltre il 40% delle specifiche voci di spesa. Il beneficio è destinato ad imprese, fondazioni ed altri soggetti del terzo settore che svolgono attività istituzionali ed economiche coerenti con l’organizzazione di eventi. Per altri soggetti del terzo settore s’intendono le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; le associazioni, riconosciute e non, e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Sono requisiti specifici di accesso al bando essere titolari responsabili di eventi culturali, musicali, artistici e/o ricreativi che hanno raggiunto al 31 dicembre del 2023 almeno quattro edizioni e che prevedono per l’edizione di quest’anno la realizzazione di un programma promo-pubblicitario di importo non inferiore a quattromila euro per i soggetti per i quali l’Iva è detraibile. Oppure che prevedono un quadro economico di spesa complessivo per il 2024 pari o superiore a ventimila euro per i soggetti per i quali l’Iva è detraibile ed un programma promo-pubblicitario di importo non inferiore a quattromila euro. Evento che preveda nel programma almeno il 60% delle singole iniziative localizzate nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Le domande devo essere trasmesse esclusivamente alla pec dell’ente camerale dalle 10 del 18 giugno alle 23 del 9 luglio. “Ancora una volta – ha commentato il presidente Pietro Falbo – la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia sostiene concretamente l’attività e lo sviluppo di imprese e territorio. E, nel caso specifico, per massimizzare la diffusione e la promozione di iniziative qualificate e funzionali a fare emergere e valorizzare il patrimonio identitario e la sua attrattività verso un pubblico sempre più ampio e numeroso.