“Io e il calcio, oltre mezzo secolo di passione ed impegno per lo sport dilettantistico”, presentata l’autobiografia di Nino Cosentino, presidente onorario della LND Calabria (FOTO)

CATANZARO/ È stata presentata giovedì 13 giugno, nella Sala Convegni del Comitato Regionale a Catanzaro, l’autobiografia “Io e il calcio, oltre mezzo secolo di passione ed impegno per lo sport dilettantistico”, il lavoro di Nino Cosentino, dirigente onorario della Lega Nazionale Dilettanti e presidente onorario del Comitato Regionale Calabria, di cui è stato massimo dirigente nella sua brillante carriera. Il giusto tributo alla carriera da dirigente sportivo di un uomo che ha dato tutto sé stesso al mondo LND. Sala piena di giovani atleti, navigati dirigenti e uomini di sport.

Presentato e intervistato per l’occasione dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, che ha moderato l’incontro, con grande orgoglio il presidente Cosentino ha ricordato con commozione l’elezione nazionale del 2015, un anno dopo l’inaugurazione del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro, una “Cittadella dello Sport” che ha pensato, voluto e che ha visto nascere: “Sono stato votato da tutti e ventidue i comitati regionali, il primo calabrese a raggiungere questo risultato”, ha ribadito con l’ironia che non gli è mai mancata, così come si può evidenziare anche leggendo il testo da lui redatto. Ma la sua eredità è stata importante anche per tracciare le linee guida nello sviluppo del beach soccer e del calcio femminile, due settori in cui ha lavorato duramente e che gli hanno dato tante soddisfazioni in giro per il mondo, poi un passaggio sulla struttura che ha ospitato la serata, all’interno della Sala Convegni del Comitato Regionale: “La piccola Coverciano, come ci piace definirla, è senz’altro una pietra miliare del nostro operato, realizzata su un terreno concesso dal Comune e con un finanziamento da 2,5 milioni di euro arrivato grazie all’impegno dell’allora presidente della LND Carlo Tavecchio, grande amico e collega con cui ho condiviso passi importanti del percorso in questo mondo e che ormai ci guarda da lassù”.

Presente l’estensore del libro, il docente Walter Dodaro. Sono intervenuti al microfono anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e l’assessore allo Sport Nunzio Belcaro, ma anche l’ex primo cittadino Sergio Abramo ed il presidente del Catanzaro Calcio Floriano Noto, così come il padrone di casa e successore dello stesso Cosentino, il presidente della LND Calabria Saverio Mirarchi, legato indissolubilmente al suo predecessore anche per affetto familiare e, in collegamento streaming, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed ex numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giancarlo Abete. Una serata che ha reso il giusto riconoscimento a Cosentino, che ha dato tantissimo allo sport dilettantistico calabrese e nazionale: i tanti aneddoti presenti tra le pagine dell’autobiografia ne sono certamente la più fulgida testimonianza.

Presenti le telecamere di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, che nei prossimi giorni realizzerà un ampio Servizio RadioTelevisivo.