Sersale, fiaccolata per ricordare il giovane Roberto Spadafora

di Redazione RTC-GDC

SERSALE(CZ)/ Si è svolta stasera a Sersale una fiaccolata in memoria del giovanissimo Roberto Spadafora, scomparso tragicamente lo scorso 26 maggio in un incidente stradale. La Pro Loco Sersale, guidata dal presidente Alessandro Galeano, fortemente scosso dal tragico evento, ha voluto organizzare questo momento in primis per ricordare il caro Roberto che era un volontario in servizio e poi per avviare una campagna di sensibilizzazione per far sì che tali tragici eventi non si ripetano e per ricordare tutte le vittime della strada, e sono tante. Presente in testa al corteo il sindaco di Sersale, Carmine Capellupo. Foltissima la partecipazione della comunità sersalese che ha sfilato per le vie del paese in rigoroso silenzio ricordando il giovane e sfortunato Roberto.