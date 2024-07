“Felici & Conflenti” compie 10 anni e inaugura il primo fondo dell’archivio sonoro della Calabria. Ricca programmazione dal 23 al 27 luglio

Importante anniversario per Felici & Conflenti, la festa di comunità più grande della Calabria che si prepara a spegnere le sue prime 10 candeline con cinque giornate – dal 23 al 27 luglio – di musica, incontri, laboratori, seminari, escursioni, mostre e la partenza di un nuovo progetto: la nascita dell’archivio sonoro del Reventino-Savuto, il primo fondo del nascente Archivio Sonoro della Calabria che entrerà a far parte della rete nazionale degli Archivi Sonori.

Un evento nato per promuovere, valorizzare e tramandare la cultura coreutica e musicale dell’area del Reventino-Savuto. L’obiettivo è mettere in contatto le nuove generazioni con l’immenso patrimonio culturale immateriale del territorio, ricucendo il passaggio generazionale che si era sfilacciato con il boom economico degli anni Sessanta. Non un festival, dunque, ma un progetto che tramanda fenomeni culturali vivi puntando sul ripopolamento delle aree più interne della Calabria, con ricadute sociali ed economiche importanti sulle comunità.

In questi primi dieci anni Felici & Conflenti è cresciuto fino a diventare appuntamento irrinunciabile per ricercatori, suonatori, musicisti e danzatori da ogni parte d’Italia e d’Europa. Oggi si prepara ad inaugurare un nuovo decennio attraverso progetti di grande impatto per la salvaguardia del patrimonio musicale e coreutico del Meridione, come la realizzazione del primo fondo dell’Archivio Sonoro della Calabria.

«Il decimo anno è indubbiamente quello dei bilanci, ma anche quello che segna un punto di volta – ha dichiarato Christian Ferlaino, coordinatore scientifico di FeC -. Quest’anno parleremo di paesi e di futuro, perché non esiste un paese per giovani o uno per anziani, i paesi li abitiamo tutti insieme. L’intento di Felici & Conflenti era proprio quello di tramandare, creare un contatto tra le generazioni giovani disinteressate e quelle anziane messe da parte. E questa cosa sta avvenendo, ci sono frutti tangibili. Frutti viventi come i giovanissimi Loris e Daniele, che rappresentano la nuova generazione di musicisti tradizionali. Dieci anni per noi sono anche uno sguardo fermo sul presente. la Calabria è entrata a pieno titolo all’interno della Rete degli Archivi Sonori, e come gruppo di ricerca Felici & Conflenti costituiremo il primo fondo autonomo dell’Archivio».

Presentato in conferenza stampa, nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro, il ricco programma della X edizione vedrà tra gli ospiti l’europarlamentare Mimmo Lucano, il giornalista Giuseppe Smorto e l’antropologo Vito Teti, protagonisti dell’incontro “Paesi in movimento: restare ed emigrare come diritto”. In programma anche un seminario sul suono ecologico a cura di Christian Ferlaino, coordinatore scientifico di FeC, parte del progetto europeo MSCA LoMus, realizzato all’Università della Calabria in collaborazione con l’Università di Edimburgo.

Una festa delle comunità che si uniscono intorno alla musica e alle danze tradizionali, dal 23 al 27 luglio suonatori da Puglia e Campania e da ogni parte della Calabria. Cinque giornate dedicate alla trasmissione orale dei saperi e dei mestieri, dagli storici laboratori di zampogna, canto, organetto, danza, lira calabrese e, novità di quest’anno, quello della tessitura su telaio.

Hanno preso parte alla presentazione: Emilio D’Assisi, Sindaco di Conflenti; Gianmarco Cimino, Sindaco di San Mango D’Aquino; Alessio Bressi, fondatore e direttore di Felici & Conflenti; Christian Ferlaino, coordinatore scientifico di FeC; Giuseppe Gallo, presidente di FeC.

Nasce il primo fondo dell’Archivio Sonoro della Calabria

Tra le iniziative realizzate per celebrare questo importante anniversario, l’inaugurazione dell’Archivo Sonoro del Reventino-Savuto – Felici & Conflenti che costituirà il primo fondo dell’Archivio Sonoro della Calabria realizzato in collaborazione con l’associazione Squilibri, che cura la rete nazionale degli Archivi Sonori, e il conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese,.

Un progetto, quello dell’archivio sonoro, nel quale confluiranno le ricerche portate avanti in questi anni da Felici & Conflenti e i materiali storici raccolti, reso possibile grazie al forte radicamento dell’associazione sul territorio. Attraverso l’archivio, il gruppo di ricerca Felici & Conflenti contribuirà allo studio e alla conoscenza dei fenomeni coreutici e musicali di una delle aree meno studiate dal punto di vista etnomusicologico, ma dalla tradizione secolare.

Il programma completo di Felici & Conflenti 2024

Workshop Residenziale – Conflenti (CZ)

Laboratori di:

Danza tradizionale del Reventino con Andrea Bressi

Canto tradizionale con Giuseppe Gallo

Zampogna della Presila con Giuseppe Muraca e Christian Ferlaino

Organetto diatonico con Loris Paola e Daniele Gallo

Corso di tessitura tradizionale a cura di Mirella Leone

Incontri/laboratori con gli artigiani locali

Martedì 23 Luglio

10.00 Iscrizioni e introduzione al paese e alle attività – B&B Erica

13.00 Pranzo sociale – villetta comunale

15.00 Sicilia-Calabria, Danze di Tradizione seminario a cura di Pino Biondo – Sala Consiliare.

17:30 Laboratori

20.30 Cena e festa coi suonatori tradizionali – Piazza Sant’Andrea

Mercoledì 24 Luglio

10.00 Laboratori

13.00 Pranzo sociale – Località Ardano

16:00 Laboratori

18.00 Paesi in movimento: restare ed emigrare come diritto. Dialogano Vito Teti, Mimmo Lucano e Giuseppe Smorto. Piazza dell’Emigrato

19.30 A ‘sta frinesta, concerto con Paolo Presta e Federica Greco – Piazza dell’Emigrato

20.30 Cena e festa coi suonatori tradizionali – Piazza dell’Emigrato

Giovedì 25 Luglio

09.00 Una Montagna di Suoni – Trekking sul Monte Reventino con Massimiliano Capalbo

12.30 Oltre l’Umano, Ecologia del Suono nel Reventino seminario a cura di Christian Ferlaino, parte del progetto MSCA LoMus – anticima Monte Reventino

13.00 Pranzo sociale con concerto – anticima Monte Reventino

19.30 Spostamento verso San Mango d’Aquino, Cena e festa coi suonatori tradizionali

Venerdì 26 Luglio

10.00 Laboratori

13.00 Pranzo sociale – Località Ardano

15.00 Dieci Anni Felici, seminario a cura del gruppo Felici & Conflenti – Località Ardano

17:30 Laboratori + canto alla rossanese

18.00 Fanfarra di Sorianello e Giganti di Felice Napoleone da Porto Salvo – Itineranti

21.00 Cena e concerto, ospiti suonatori tradizionali dalla Calabria, Campania e Puglia. A seguire festa coi suonatori tradizionali del Reventino – Piazza Visora

Sabato 27 Luglio

10.00 Laboratori

12.30 Laboratorio di Cucina Sociale del Reventino – Località Ardano

13.00 Pranzo sociale – Località Ardano

15.00 La Zampogna non è uno Strumento Musicale, seminario a cura di Sergio Di Giorgio

17.30 Laboratorio d’insieme – Località Ardano

20.30 Parafonè, concerto – Piazza Pontano

22.00 Festa coi suonatori tradizionali

00.30 Ballo del Ciuccio – Sagrato della Basilica

Per l’intera durata della festa: allestimenti e installazioni a cura di Kalura, arte popolare di strada.