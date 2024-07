Estate, “caccia alla lattina” su 28 spiagge calabresi. Torna la meritoria iniziativa “green” che coinvolge l’Ente parchi marini

Torna anche questa estate ‘Nei Parchi Marini Calabria…ogni lattina vale’, l’iniziativa green nata 4 anni fa grazie alla collaborazione tra Ente parchi marini regionali della Calabria (Epmr), Cial-Consorzio nazionale imballaggi alluminio e Coca-Cola. “L’obiettivo è uno: recuperare -è detto in una nota- e avviare al riciclo il maggior numero possibile di lattine per bevande consumate fuori casa lungo le coste e nelle principali località turistiche/vacanziere della Calabria. Cento i lidi e le spiagge coinvolte in 28 comuni: Praia a Mare, Diamante, Scalea, Cutro, Amantea, Belmonte Calabro, Amendolara, Pizzo Calabro, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Brancaleone, Soverato, Bianco, Ferruzzano, Stalettì, Squillace, Cropani, Cetraro, Ricadi, Belvedere, Borgia, San Nicola Arcella, Bruzzano, Zeffirio, Palizzi. Dotati di appositi raccoglitori, nei mesi di luglio e di agosto tanti giovani animatori del progetto sono pronti a darsi da fare lungo le spiagge, per le strade e nelle piazze individuate per stimolare turisti e residenti a mantenere puliti gli spazi pubblici e recuperare le lattine per bevande vuote, promuovendo ad ampio raggio e in maniera coinvolgente le buone pratiche per un corretto smaltimento dei rifiuti”. “Nelle passate edizioni i numeri -riporta la nota- sono stati davvero da record. Teniamolo bene a mente: l’alluminio è un materiale prezioso, riciclabile al 100% e all’infinito, essendo in grado di conservare in eterno le sue proprietà. Basti pensare che oltre il 75% dell’alluminio da sempre prodotto è tuttora in circolo. Un dato su tutti: il 100% della produzione nazionale di alluminio è basata e proviene dal riciclo”.