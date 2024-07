Gradimento dei Governatori: in Italia Roberto Occhiuto è quarto a pari merito con il campano De Luca

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si piazza al quarto posto (in coabitazione con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania), confermando la posizione dello scorso anno ma migliorando il gradimento di 1 punto percentuale: dal 59% del 2023 al 60% del 2024. E’ il risultato della Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore”. Il gradimento di Occhiuto dal giorno della sua elezione è sempre e costantemente migliorato: dal 54,5% dell’ottobre 2021 al 60% odierno (+5,5%). Il governatore della Calabria è, insieme a De Luca, il presidente di Regione più apprezzato nel Centro-Sud. Roberto Occhiuto, che è anche vice segretario nazionale di Forza Italia, è primo tra i presidenti di Regione del suo partito: si conferma il governatore azzurro più amato d’Italia. “Questa mattina ‘Il Sole 24 ore’ mi ha indicato tra i Presidenti di Regione più apprezzati del 2024. Guardo poco i sondaggi, preferisco concentrarmi sul lavoro e sulle azioni concrete per migliorare la Calabria. Ma non posso nascondere la soddisfazione per il vostro costante sostegno e per l’affetto che ogni giorno mi dimostrate”, ha scritto sui social il presidente della Regione Calabria.

Cannizzaro, Gallo e Varì: “I calabresi apprezzano sempre più il buon governo di Occhiuto”

“Un governatore che raggiunge questi livelli di gradimento e questa popolarità nazionale è sintomo di buon governo e di grande fiducia da parte dei rispettivi cittadini. Attestandosi tra i primi quattro presidenti di regione d’Italia, Roberto Occhiuto sta facendo registrare record su record per il regionalismo calabrese. Sono orgoglioso e felice per lui, merita queste soddisfazioni. Anche perché, di conseguenza, è la Calabria ad affermarsi tra le regioni più gradite per buone prassi”. Ad esprimersi così è Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale azzurro della Calabria. “Non stupisce, ma suona come un’importante conferma: il buon lavoro svolto dal presidente Occhiuto trova il gradimento dei calabresi”, commenta dal canto suo l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. “E’ la riprova della bontà di un metodo di lavoro e di governo che nonostante le pesanti eredità del passato, dà buoni frutti e viene apprezzato dai cittadini”, aggiunge. “Essere quarto con il 60% di gradimento nella classifica governance poll 2024, è un gran bel risultato. Siamo orgogliosi di avere un presidente come Roberto Occhiuto che da quasi tre anni sta portando avanti in modo egregio un grande progetto di riscatto e di valorizzazione della nostra Regione”, afferma Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.