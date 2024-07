Il sindaco Falcomatà: “Deleghe alla Metrocity politicizzate dalla Regione”

“Come abbiamo ribadito nel corso dell’ultima seduta del Consiglio metropolitano, abbiamo sempre un approccio istituzionale alla vicenda. Invece assistiamo a una politicizzazione dell’assegnazione delle funzioni che non dovrebbe essere perché non sono una gentile concessione che le Regioni fanno, ma la semplice osservanza di una legge che ne prevede l’assegnazione”. Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo nel corso dell”ultima seduta del Consiglio comunale. “Continueremo a vigilare su questa materia -ha aggiunto Falcomatà- perché non possiamo aspettare. In questi giorni la nostra Città metropolitana è stata una vetrina importante: penso al successo di pubblico di Sky Calciomercato e di Bergafest, un nuovo entusiasmo che va supportato avendone le possibilità. La Città metropolitana non ha le deleghe al turismo e alla cultura e per supportare la programmazione diretta utilizziamo l’attività di marketing territoriale che ci consente di farlo, ma non ci dà la pienezza che avremmo con le deleghe. C’è, ad esempio, un’assenza di guide turistiche e su questo dovrebbe intervenire la Regione. Sono attività in cui non ci può esser un approccio relativo alla sensibilità partitica, ma ci deve essere un approccio relativo alla consapevolezza istituzionale. Io continuo ad essere fiducioso e di mi farò promotore di un’ulteriore sollecitazione prima della pausa estiva”.