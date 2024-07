Dall’1 al 4 agosto il Festival delle alici del Tirreno cosentino

Nella sala verde della Cittadella regionale, a Catanzaro, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ed il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, hanno presentato la nuova edizione del “Festival delle Alici del Tirreno cosentino”, che si terrà dall’1 al 4 agosto. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Sono qui -ha affermato l’assessore Gallo- per dare merito al sindaco di Fuscaldo ed ai suoi collaboratori per questa iniziativa che inizia ad assumere valenza regionale ed extraregionale e che oggi è diventato un Festival gemellato con le più importanti manifestazioni del settore agroalimentare e gastronomico della Calabria”. L’assessore Gallo ha inoltre ricordato come “la Regione abbia fatto registrare una crescita dell’export a doppia cifra per il decimo trimestre consecutivo e come il settore che più di tutti abbia contribuito al raggiungimento di questo risultato sia stato proprio il comparto agroalimentare. L’intesa attività di promozione che abbiamo condotto e che ha riguardato anche manifestazioni come il Festival delle Alici -ha sottolineato Gallo- ha risvegliato un’attenzione nei confronti di un nostro punto di forza, quello delle produzioni enogastronomiche e agroalimentare, in passato sottovalutate”. “Un percorso di valorizzazione, è stato poi evidenziato – si aggiunge nella nota – sostenuto anche dal lavoro di chef di Enzo Barbieri, da sempre ambasciatore nel Mondo delle specialità calabresi e fautore, come precisato dal sindaco Middea, del gemellaggio con Kan-Onji (Ibuki Island), isola giapponese nota per la pesca delle alici”. “L’azione più interessante e che il Comune di Fuscaldo sta attuando -ha aggiunto l’assessore Gallo- è quella legata allo sviluppo di attività promozionali di qualità per la conoscenza di prodotti di qualità, come le alici”. Il sindaco Middea ha illustrato le novità del Festival rispetto alla precedente edizione. “Quest’anno -ha detto il primo cittadino di Fuscaldo- il Festival delle Alici del Tirreno Cosentino sarà 2.0. Le alici accomunano tutti i comuni che si affacciano sul Tirreno: da qui l’unione che porta ad un agire condiviso e ad essere così più incisivi. L’impegno profuso ha portato a tutta una serie di iniziative concretizzatesi in questa edizione come il libro ‘Alici in tavola-L’oro di Fuscaldo’, realizzato con lo chef Mimmo Rosselli, l’ideatore del concept e delle ricette, ed al lavoro di altri giovani professionisti del nostro paese che si sono occupati delle immagini e della cura nella realizzazione di tutti i passaggi che hanno portato a questa pubblicazione. Quello che un tempo era l’oro di Fuscaldo -ha concluso il sindaco- piano piano tornerà ad esserlo con ricadute positive su tutto il territorio”.