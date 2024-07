Cropani, collocata la targa in ricordo del giornalista Antonello Stanizzi sul lungomare

CROPANI(CZ)/ Collocata la targa in ricordo del giornalista Antonello Stanizzi sul lungomare di Cropani, proprio sulla facciata principale del Lido Levato, originaria della frazione Cuturella. Antonello Stanizzi (1953-2017) fu giornalista – esperto di pubblicità e primo presidente della Pro Loco, amò profondamente il suo Paese natale e il Mar Jonio promuovendoli incessantemente con tutti i mezzi di informazione, non mancando mai all’appuntamento di Agosto per 40 anni con la moglie Meris Berti. Egli, come Seneca, amava dire: ‘Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare'”. E dopo diversi anni, è tornato in visita in questi giorni nella terra del padre Tommaso Federico Maria Stanizzi, figlio di Antonello, con la moglie Angela Barbera e la suocera Rosa Cancelliere, per testimoniare e far proseguire con l’intera famiglia l’amore ereditato. “Vorrei ringraziare tutti voi. Il Comune, L’Ordine dei Giornalisti della Calabria, la Pro Loco e tutti i presenti per aver dedicato del tempo a mio padre. Mio padre ha speso la sua intera vita per la sua terra. In ogni occasione pubblica o privata che fosse, con un orgoglio sincero e mai stucchevole ha affermato e confermato le sue origini. Si nasce calabresi, ma nascere calabresi è un privilegio che va custodito e rafforzato nel tempo. Non basta ricordare, bisogna agire per il proprio paese e la propria terra. Questo è stato Antonello Stanizzi, un calabrese fiero un calabrese vero”.