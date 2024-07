Il sottosegretario Ferrante: “Ok al raddoppio dei fondi compensativi Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria”

“L’approvazione in Aula alla Camera dell’ordine del giorno sulle opere compensative connesse all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che ho personalmente sostenuto, è un risultato significativo per i territori: il Governo assume l’impegno di raddoppiare i fondi per realizzare i programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica nei Comuni attraversati dall’infrastruttura, che potranno così passare dall’1 al 2% del costo totale della stessa”. Lo afferma il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante sottolineando che si tratta di “un primo, importante passo nell’ottica di mitigare l’impatto dell’Av Salerno-Reggio Calabria prevedendo l’assegnazione di maggiori risorse ai progetti di rilancio economico e sociale dei territori coinvolti”. “Grazie a quanto stabilito dall’odg sul raddoppio dei fondi per le opere compensative, che non prevede nuovi oneri per lo Stato perché trova copertura nel quadro economico dell’intervento già finanziato, si potrà migliorare ulteriormente nel suo complesso e rendere sempre più sostenibile per i territori un’opera come l’Av Salerno-Reggio Calabria, prioritaria per il Mezzogiorno e per tutto il Paese”, spiega Ferrante.